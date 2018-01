Levir diz que Botafogo ainda pode evoluir Apesar da boa atuação do time titular, que goleou os reservas por 6 a 3 no coletivo de hoje, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, considera que ainda há muito a aprimorar antes do início da fase decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. "Temos que melhorar tanto a parte tática como o lado psicológico dos jogadores. O clima será outro durante o quadrangular final", disse Levir. "Além disso, também precisamos evoluir na parte física e errar menos nas conclusões. O treinador ainda não definiu a equipe que vai enfrentar o Paulista, sábado.