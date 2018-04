Levir diz que Santos 'não merecia vencer' Avaí, mas elogia dedicação do time

O técnico Levir Culpi avaliou que o empate do Santos por 0 a 0 com o Avaí, no último domingo, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi um resultado justo. Ele apontou que o time teve até algumas chances, mas não fez o suficiente para deixar Florianópolis com a vitória.

"O 0 a 0 foi merecido, foi um jogo de muito empenho físico. A gente teve uma bola na trave, mas ninguém merecia vencer o jogo e o resultado foi justo", afirmou, se referindo ao lance em que Zeca parou na trave, já no segundo tempo da partida, e também elogiando a dedicação do Santos na partida.

Sem poder contar com Lucas Lima, suspenso, Levir escalou o polivalente Jean Mota, que vinda sendo improvisado na lateral, no meio-de-campo. Mas ele não brilhou, conseguindo armar poucas jogadas perigosas. O treinador, porém, saiu em defesa do seu jogador.

"O Jean vinha jogando na lateral, então não posso cobrar muito, porque o jogador sente essa mudança. Ele não deixou brecha na defesa, só que faltou coordenação para o ataque", afirmou, admitindo que faltou agressividade ao Santos no setor ofensivo para superar o sistema defensivo do adversário.

O empate com Avaí deixou o Santos com 35 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. Agora, o time volta as suas atenções para a Copa Libertadores, pois na quinta-feira vai receber o Atlético Paranaense para o jogo de volta das oitavas de final, na Vila Belmiro. No primeiro duelo, em Curitiba, a equipe paulista venceu por 3 a 2.