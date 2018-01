Levir diz que segue com experiências O técnico do Botafogo, Levir Culpi, adiantou nesta segunda-feira que vai continuar realizando experiências na equipe no restante da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro já garantiu a classificação e o treinador está aproveitando o momento para testar alguns jogadores. Como o Botafogo terá os desfalques do lateral-esquerdo Jorginho Paulista e dos atacantes Dill e Leandrão, no jogo com o São Raimundo, no próximo sábado, todos suspensos, Levir deve escalar o jovem meia Hugo em pelo menos 45 minutos. E Almir deve ser improvisado no ataque ao lado de Edvaldo. "Eu já atuei nesta posição algumas vezes. Acredito que não terei dificuldades", disse Almir. Outro que pode ganhar uma oportunidade é o goleiro Jefférson. Ele poderá jogar a partida toda enquanto Max seria poupado.