Levir e Bebeto: nova reunião nesta 5ª Uma reunião entre o presidente Bebeto de Freitas e o técnico Levir Culpi, nesta quinta-feira pela manhã, vai decidir se o treinador segue no comando da equipe do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Os dois estiveram reunidos até o início da madrugada desta quinta-feira, quando o treinador entregou o cargo. Bebeto pediu para que o técnico ?esfriasse? a cabeça até a nova reunião nesta quinta pela manhã. O Botafogo estreou no Brasileiro nesta quarta-feira à tarde, em Caio Martins, com derrota para o Goiás por 4 a 1.