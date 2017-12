Levir encara duelo com Sport como final Apesar da falta de agressividade do Botafogo e do empate sem gols com o Marília, o técnico Levir Culpi considerou positivo a conquista de um ponto em terreno inimigo, nesta terça-feira à noite, em Presidente Prudente. Ele acha que a vitória poderá ser conquistada no jogo de volta, pelo returno do quadrangular decisivo. "Com nosso esquema nós neutralizamos o adversário, o que realmente atrapalhou e não houve volume ofensivo. Acho que foi uma situação de jogo, que será diferente diante do Sport, em nosso campo, na próxima rodada", explicou Levir. Para ele, "o jogo mais importante do ano" será diante do time pernambucano, quando o Botafogo precisa vencer para "abrir as portas para a classificação". O técnico justificou também a ausência de Valdo, que continuou no banco de reservas e com o antebraço esquerdo mobilizado devido a uma fratura. Para Levir, os meias e os atacantes são prejudicados pela falta de Valdo, que teria um prazo normal de seis semanas de recuperação. O atacante Leandrão, artilheiro do time com 12 gols, reconheceu que o ataque não produziu o que poderia, mas prometeu mais ação no sábado diante do Sport, no Estádio Caio Martins, em Niterói. "Acho que não era o dia, mas é preciso ver que os dois times jogaram fechados, priorizando a marcação." Sobre o clima de rivalidade criado na véspera do jogo quando o Botafogo não conseguiu fazer o reconhecimento do gramado, Leandrão não titubeou em prometer o revide. "É claro que ficamos magoados. Lá (em Caio Martins) eles não poderão reclamar de nada." O zagueiro Sandro, porém, preferiu receber o resultado como positivo por ter sido conquistado fora de casa. "O quadrangular é muito difícil e acho que o empate foi bom porque vamos pegar eles em casa depois."