Levir escala Almir no ataque do Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, disse hoje que o time vai jogar no ataque na partida contra o Remo, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com a suspensão do volante Túlio, o treinador optou pela escalação do meia Almir, aumentando o poderio ofensivo do Alvinegro. "Ficaremos mais expostos na defesa, mas temos a obrigação de jogar no ataque porque atuaremos em casa", afirmou Levir. Mas o treinador ainda não definiu completamente o time porque o atacante Dill, com dores na coxa direita, pode ser vetado. Hoje, ele foi novamente poupado dos treinamentos. Caso não tenha condições de atuar, o treinador deve optar pela dupla de ataque formada por Fábio e Edvaldo. Mas Leandrão também está cotado. Já os substitutos do zagueiro Gilmar e do lateral-esquerdo Daniel, suspensos, serão Sandro e Renatinho, respectivamente.