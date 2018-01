Levir escala Fábio no ataque do Botafogo O atacante Fábio, artilheiro do Botafogo na temporada com oito gols, vai ser escalado entre os titulares, nesta sexta-feira, contra o Ceará, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta vinha sendo escalado no banco de reservas desde a estréia da equipe, contra o Vila Nova, quando fez o gol, na derrota por 2 a 1. ?Tenho treinado com empenho e estava esperando essa oportunidade para voltar ao time", festejou Fábio. Em seguida preferiu não dizer qual seria o seu parceiro ideal. ?Eu quero é jogar bem e ajudar o Botafogo a conquistar mais três pontos, o resto fica por conta do treinador." Nesta quarta-feira, o técnico Levir Culpi elogiou a movimentação da equipe durante o treino, que os titulares golearam os reservas por 7 a 0. ?O bom aproveitamento é fruto do empenho dos jogadores, que vêm procurando dar o máximo durante os treinamentos. Esta é uma das razões dos bons resultados que a equipe vem colhendo na competição", afirmou Levir.