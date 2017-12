Levir escala Gilmar na zaga do Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, optou por escalar o zagueiro Gilmar para substituir Edgar, que vai cumprir suspensão automática, para a partida contra o Caxias pelo campeonato Brasileiro da Série B. O jogador retorna ao time após um longo período sendo escalado entre os reservas. "É uma expectativa muito grande, porque a gente volta ao time com o mesmo entusiasmo de uma estréia", festejou Gilmar. "O principal objetivo é não atrapalhar e ajudar o time a continuar com a vitoriosa campanha na segunda divisão." Gilmar ainda lembrou que os jogadores do Botafogo já estão conscientizados sobre como a segunda divisão do Brasileiro deve ser disputada. Frisou que as partidas são vencidas nos "mínimos detalhes", como uma forte marcação e aplicação tática.