Levir espera por todos no São Caetano Disposto a recuperar os pontos perdidos pelo São Caetano até agora no Campeonato Brasileiro, o técnico Levir Culpi espera contar com todo o elenco à sua disposição no final de semana diante do Corinthians, sábado, em São Paulo. Quatro jogadores ainda dependem da liberação do departamento médico: o volante Zé Luis, além dos meias Canindé, Claudecir e Fábio Pinto. "Estamos iniciando uma nova etapa de trabalho, então, considero importante ter todos jogadores prontos. Isso me dá mais opções e reforça o próprio time". Por outro lado, alguns jogadores podem mesmo deixar o elenco. O primeiro a sair é o meia Anaílson, que tinha como concorrentes Canindé e Márcio Richards. O meia foi emprestado ao Marília que ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro da Série B, com 25 pontos.