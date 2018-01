Levir espera reação do São Caetano Não dá mais tempo para esperar uma reação do São Caetano no Campeonato Brasileiro. Ou o time reage já ou terá sua campanha comprometida. Esta é a avaliação do próprio técnico Levir Culpi, que ganhou o apoio da diretoria mesmo após ter sofrido três derrotas consecutivas. "Os números estão abaixo do objetivo traçado pela diretoria. Estamos tentando driblar os problemas para nos recuperar", afirma o técnico, que já teria até como eventual substituto Jair Picerni, ex-Palmeiras, Guarani e Bahia, que brilhou no clube do ABC no começo dos anos de 2000. Por enquanto, Levir ainda acredita que pode reverter a situação e ainda brigar pelas cinco primeiras posições. As energias estão concentradas, agora, no jogo contra o Fortaleza, quarta-feira, às 16h, no Estádio Castelão. A torcida e o calor da capital cearense são apontados como os principais obstáculos para que o São Caetano saia dos 32 pontos e suba na tabela de classificação, onde ostenta a modesta 14.ª posição.