Levir espera reforços no Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, tomou conhecimento da tabela do Campeonato Carioca e não demonstrou surpresa. O seu time estréia dia 19, enfrentando o Bangu, em Moça Bonita. ?São 11 jogos diretos, em que quatro times se classificam. Temos que entrar em campo e conseguir passar para a fase seguinte?, disse o treinador. Ele afirmou que vai organizar a equipe durante a competição. Levir aguarda a renovação de contratos de jogadores considerados importantes, como o zagueiro Sandro e o goleiro Carlos Germano. Além deles, o treinador espera a contratação de alguns reforços. Nesta terça-feira, o meia Ronaldo, contratado em 2001 e que estava emprestado ao Paraná Clube, se apresentou ao Botafogo. Ele é o primeiro reforço para a temporada de 2003.