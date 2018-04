Levir exalta vitória sofrida: 'Por isso é gostoso trabalhar aqui'

O Atlético-MG mostrou na última quarta-feira que promete dar grandes emoções à torcida como em 2013, quando conquistou a Libertadores. Depois de duas derrotas consecutivas nas primeiras duas partidas do torneio, o time foi buscar uma suada vitória por 1 a 0 sobre o Independiente Santa Fé, em Bogotá. O triunfo, da forma como ocorreu, emocionou o técnico Levir Culpi.

"Você sabe como é o Atlético-MG, movido a emoções e dramas como esse que passamos hoje (quarta-feira), mas não precisava ser tão dramático. Mas isso que é o gostoso de trabalhar no Atlético-MG. A gente poderia ter feito o segundo gol, o time deles tem um conjunto muito bom. A vitória melhorou muito nossa chance de classificação e, agora, em casa, você pode imaginar o que a torcida vai fazer e nós vamos fazer juntos", disse.

Levir espera também que a vitória dê um pouco mais de tranquilidade ao Atlético-MG, que somou seus primeiros três pontos no Grupo 1. A equipe ainda está na última colocação da chave, mas um triunfo diante do mesmo Independiente Santa Fé na próxima rodada, dia 9 de abril, no Independência, coloca os mineiros de vez na briga pela classificação.

"No jogo de volta contra eles, daqui três semanas, a gente pode dar um retorno maior em termos de conjunto. Com uma vitória como essa, a tendência é o time se encaixar. Emocionalmente, a vitória vale muito, dá um gás para o futuro. Estou feliz da vida e vamos dar continuidade", apontou o treinador.