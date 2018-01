Levir finalmente assume o São Caetano Contratado na noite da última quinta-feira, para substituir Estevam Soares, o técnico Levir Culpi finalmente irá assumir o comando do São Caetano. Ele fará seu primeiro treino na tarde desta quinta, no estádio Anacleto Campanella. Com isso, o São Caetano foi comandado nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro pelo técnico interino Dino Camargo - ganhou do São Paulo e perdeu para o Botafogo. Levir esteve no estádio para assistir ao jogo de ontem à noite, quando o time foi derrotado em casa. Apesar do pouco tempo para o jogo de sábado, contra o Vasco, Levir precisará mexer no time. Afinal, na derrota para o Botafogo, o volante Zé Luís recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.