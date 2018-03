Levir ganha um problema no Botafogo O técnico Levir Culpi comandou nesta quinta-feira mais um treino do Botafogo para a partida contra o Brasiliense, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro. E ele acabou ganhando um problema de última hora. O atacante Edvaldo sentiu um estiramento na panturrilha direita e não participou do coletivo. "O Edvaldo está relacionado para o jogo, mas, caso ele não treine amanhã, provavelmente irá desfalcar a equipe", disse Levir. Se não puder contar com o jogador, o treinador deve escalar Fábio ao lado de Dill. Leandrão, que volta de contusão, fica como opção no banco de reservas.