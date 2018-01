Levir irá poupar titulares no Botafogo O técnico Levir Culpi deve poupar grande parte dos jogadores titulares do Botafogo na partida com o Náutico, sábado, pela última rodada da primeira fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Como o Botafogo já garantiu a classificação, o treinador pretende realizar algumas experiências. A tendência é a de que ele utilize apenas três jogadores do time principal, mesclando com reservas e algumas promessas da divisão de base do clube. O lateral-esquerdo Daniel, que atuou no meio-de-campo no empate com o São Raimundo, na última rodada, deve permanecer na equipe. "Para mim tanto faz jogar na lateral ou no meio. Quero ser titular e ajudar o Botafogo a vencer", disse o jogador. No treino desta quinta-feira, Levir ganhou um provável desfalque: o lateral-direito Elizeu sofreu uma luxação no ombro esquerdo e fará uma radiografia para avaliar a gravidade da contusão.