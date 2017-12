Levir: liderança não traz vantagens Após três dias de folga, os jogadores do Botafogo se reapresentaram hoje e iniciaram os treinamentos para a partida contra o Caxias, na terça-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do Botafogo, Levir Culpi, concedeu as folgas aos jogadores por causa da boa campanha do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a segunda posição na tabela de classificação com 35 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. Culpi tem procurado tirar a responsabilidade da liderança da competição dos jogadores do Botafogo. O treinador orientou os atletas para que pensem somente em vencer os próximos jogos para a equipe permanecer entre os primeiros colocados do Brasileiro. Para o técnico, não existe ?tanta? vantagem terminar na liderança, já que ?o importante é manter a motivação? para a segunda fase.