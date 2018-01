Levir mantém 4-5-1 contra o Goiás A troca-empréstimo envolvendo o volante Carlos Alberto, do Botafogo, por Régis e o atacante Dill, ambos do São Paulo, continua indefinida. Existem boatos de que o zagueiro não estaria interessado em disputar o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O técnico do Alvinegro, Levir Culpi, acredita que o presidente do clube, Bebeto de Freitas, vai conseguir contornar o problema. Nesta segunda-feira, o treinador comandou um coletivo preparatório visando à primeira partida contra o Goiás, nesta quarta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Levir utilizou o esquema 4-5-1 e efetuou apenas uma alteração no time que vinha atuando. Túlio substituiu Carlos Alberto.