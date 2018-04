Levir mantém time da goleada em treino coletivo do Atlético-MG O Atlético-MG deverá entrar em campo para enfrentar o Atlético-PR neste domingo, na Arena da Baixada, com a mesma formação que goleou o Fluminense no fim de semana passado. Pelo menos foi o que indicou o técnico Levir Culpi no treino coletivo desta quinta-feira, na Cidade do Galo.