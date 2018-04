Levir minimiza empate sofrido no fim: 'Grande resultado' O Atlético Mineiro tinha tudo para sair do Allianz Parque com uma vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando com reservas, foi muito melhor do que os titulares do Palmeiras, mas cedeu o empate em 2 a 2 aos 49 minutos do segundo tempo. O técnico Levir Culpi poderia ter lamentado os dois pontos perdidos, mas preferiu elogiar o desempenho do time.