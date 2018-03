Levir muda esquema de jogo do Botafogo O técnico Levir Culpi deve optar pelo esquema 4-4-2 na partida de sábado, contra o CRB-AL, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo busca sua primeira vitória na competição, e esta necessidade de vencer fez com que o treinador abandonasse o 4-5-1. Levir escolheu Dill e Leandrão para formarem a dupla de ataque, mas o ex-titular Fábio acredita que poderá recuperar a posição em breve. "Estrou trabalhando forte nos treinos e esperando uma nova oportunidade", disse o jogador, que é o artilheiro do Botafogo na atual temporada, com sete gols em 13 partidas. "O Levir me conhece e sabe que estou pronto para ajudar." Nesta quinta, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, reuniu o grupo de jogadores e deu apoio a todos na busca pela primeira vitória no Brasileiro.