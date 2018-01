Levir não muda Botafogo contra o União O técnico do Botafogo, Levir Culpi, não vai modificar a equipe que atuará contra o União São João, sexta-feira, em São Paulo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a principal preocupação do treinador é com o "equilíbrio" do Alvinegro, diante do lanterna da competição. "O nosso time precisa estar inteiro e procurar a vitória fora de casa", disse Culpi. "Não dá para entrar relaxado pensando que o jogo está ganho. O União deve estar passando por uma fase ruim, mas é um clube que tem boa estrutura e condições de se recuperar na competição." Outra preocupação de Culpi é com o excesso de jogadores "pendurados" com cartão amarelo. No total são quatro atletas: Fernando, Edgar, Daniel e Sandro.