Levir não quer polemizar atrito com Ramon Às vésperas da partida com o Fluminense, domingo, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca, alguns assuntos referentes ao confronto estão proibidos no Botafogo. O principal deles é o fato de o Alvinegro não vencer um clássico há sete jogos. Além disso, em 2002, quando o técnico Levir Culpi trabalhava no Atlético-MG, ele teve um desentendimento com o meia Ramon. Na ocasião, o treinador disse que seu comandado tinha "QI de alface". "Da minha parte este é um problema superado. Não sei se ficou mágoa", afirmou Levir, frisando que depois da discussão, eles não se falaram mais.