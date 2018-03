Levir não tem pressa para ter reforços O técnico do Botafogo, Levir Culpi, disse hoje não estar preocupado com a dificuldade de o clube contratar reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O Alvinegro busca um jogador experiente para o meio-de-campo e o nome mais falado em General Severiano é o de Djalminha, que está no La Coruña. Mas o presidente Bebeto de Freitas não confirma o interesse. "É perfeitamente normal esta demora. As negociações são complicadas e mudam a toda hora. Mas ainda não é motivo para apreensão", disse Levir Culpi. O treinador ressaltou que o Botafogo tem um bom elenco e que Luizão, recentemente contratado, ainda não estreou. "Acho que estamos preparados para a disputa do Brasileiro e para continuar na Copa do Brasil."