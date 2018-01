Levir põe Gilmar e Almir no Botafogo O técnico Levir Culpi escalou o zagueiro Gilmar e o meia Almir entre os titulares do Botafogo no treino coletivo desta terça-feira. Por causa da suspensão do volante Fernando e do zagueiro Egar, o treinador foi obrigado a realizar as modificações. Na sexta-feira, o clube carioca recebe o Ceará, no Caio Martins, pela Série B do Campeonato Brasileiro, quando lutará para continuar na liderança da competição. Levir acredita que o torcedor do Botafogo deve lotar o estádio na sexta-feira. "Mesmo com possíveis problemas por causa do horário (20h30), tenho plena certeza de que a torcida vai nos dar o apoio necessário à conquista de mais uma vitória", disse o treinador. Ele contou que, ultimamente, tem visto muitas camisas do Botafogo nas ruas e que o clima de otimismo passa confiança ao jovem elenco.