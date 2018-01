Levir poupa os titulares do Botafogo O técnico Levir Culpi poupou no treinamento desta quinta-feira a maioria dos titulares do Botafogo. Como a equipe já garantiu a classificação para o quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro, ele não quer arriscar perder jogadores importantes na fase decisiva da competição. O goleiro Max, o volante Fernando e o meia Almir foram os únicos que treinaram entre os titulares. A preocupação maior de Levir é com os atletas pendurados e contundidos. O lateral-direito Márcio Gomes, o zagueiro Edgar e o atacante Leandrão estão com cartões dois amarelos. E Sandro reclama de dores musculares. Com isso, o treinador decidiu dar chance a atletas que pouco atuaram ao longo da competição. O zagueiro Allan, que se recuperou de contusão, é um deles. "Sei que não sou titular, mas espero ajudar o Botafogo a conseguir mais uma vitória", disse o jogador. Outro que não vê a hora de colaborar é o volante Leandro. "Esta é a minha oportunidade de mostrar o meu valor." Dos titulares, o único que realmente não tem condições de jogo é o volante Túlio. Ele vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. "É bom porque já vou entrar zerado na fase final. Ainda bem que consegui resolver este problema agora", afirmou o atleta.