Levir prevê "pedreira" para o Botafogo O técnico do Botafogo, Levir Culpi, não quer creditar ao seu time o rótulo de favorito na partida de sábado contra o Remo, pela segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo o fato de o time paraense ainda não ter vencido no atual quadrangular faz o treinador mudar de opinião. Para ele, o Alvinegro terá mais uma "pedreira" pela frente. "Não agüento mais falar sobre favoritismo. Isso é história velha. O time tem que estar centrado em um objetivo que é a classificação", afirmou Levir. O Botafogo tem duas vitórias nesta fase e, se vencer o Remo, dará um passo importante para garantir uma vaga no quadrangular decisivo antecipadamente. "Os jogos estão sendo muito equilibrados. Nós é que temos de torná-los fáceis.?