Levir quer continuar no Atlético-MG O técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, garantiu nesta quarta-feira aos dirigentes do clube, aos jogadores e à torcida que pretende continuar treinando a equipe em 2002. Levir teria sido sondado por clubes de São Paulo - Corinthians, principalmente -, já que não chegou a assinar documento nenhum com o Atlético-MG para manutenção de seu compromisso. Levir afirmou, no entanto, que fez um acordo verbal com a diretoria mineira, segundo o qual pretende dirigir o time até 2003. "Fiquem tranqüilos que na próxima temporada estarei no Atlético."