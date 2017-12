Levir quer cumprimentar time do Palmeiras Uma grande festa. Este é o pensamento do técnico do Botafogo, Levir Culpi, para a partida deste sábado com o Palmeiras, às 16 horas, no Parque Antárctica, na última rodada do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro. Como os paulistas já garantiram o título da competição, o treinador alvinegro quer, apenas, sacramentar um ano de muito trabalho com uma comemoração de ambos os lados. Afinal, dois times de tradição no futebol nacional conseguiram retornar à Primeira Divisão. "Quero cumprimentar os jogadores do Palmeiras. Será um jogo em clima festivo e muito alegre", afirmou Levir, que foi o técnico do Alviverde na campanha que levou o clube ao rebaixamento, em 2002. "É com muita felicidade que vejo, não só o Palmeiras, como o Botafogo voltando para onde nunca deveriam ter saído." Mas nem tudo pode ser transformado em festa. Ao longo da semana, declarações de atletas de ambos os lados serviram para apimentar o clássico. O atacante Vágner, do Palmeiras, assegurou que terminará a Série B como artilheiro. Para tanto, precisa marcar duas vezes contra o Alvinegro. O zagueiro Edgar não gostou do que ouviu e reagiu. "Ele vai passar em branco no placar e nós vamos botar água no chope do Palmeiras." Discussões à parte, Levir considera o jogo tão sem compromisso que vai poupar diversos titulares. O principal deles é o meia Valdo. O veterano atleta, que participou da fase final da competição com uma proteção no antebraço esquerdo, por causa de uma fratura, nem sequer viajou para São Paulo. "Agora, não há necessidade de sacrifícios. Ele já fez tudo o que tinha de ser feito", disse o treinador. Mas Valdo não será o único desfalque. Levir considera que o volante Túlio e o meia Camacho estão desgatados fisicamente e também vai deixá-los fora da partida. Gedeil e Daniel terão a incumbência de substituí-los. E Almir voltará para o meio-de-campo, sua posição de origem. Ele será o responsável pela armação das jogadas de ataque. Na frente, com a suspensão de Leandrão, Dill atuará ao lado de Edvaldo. Este terá tarefa complicada. Além de atuar no lugar do artilheiro do Botafogo (Leandrão tem 12 gols) na Série B, precisa provar que pode vestir a camisa do Alvinegro. Caso contrário, deve ser o primeiro a deixar o clube.