Levir quer ?espírito alegre? no Botafogo O técnico Levir Culpi desconsiderou desabafo do atacante Dill, que acusou sobrecarga de responsabilidade pelo desempenho do time. O atleta afirmara que todos devem dividir vitórias e derrotas. Ele sentiu-se muito cobrado após a última partida, em que o Botafogo perdeu para o Ceará, no Rio, por 2 a 0. "Temos de ter espírito alegre e vencedor; assim as vitórias surgem; tudo vai depender do estado interior dos atletas", disse Levir Culpi, em mais uma tentativa de motivar o grupo para o clássico de sábado, com o Palmeiras. O técnico chegou a citar Zagallo para justificar o argumento. "Se a gente achar que vai perder numa sexta-feira 13, vai acabar perdendo mesmo. Mas a sexta-feira 13 é uma data especial e vitoriosa para o Zagallo. Depende de como se analisa a questão." O Botafogo foi superado pelo Ceará na última sexta-feira 13. Levir Culpi decidiu escalar Edvaldo no ataque, ao lado de Dill. Nesta quarta-feira, o meia Camacho treinou normalmente e praticamente confirmou sua escalação. Com isso, Almir vai para a reserva.