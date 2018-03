Levir quer mais regularidade do Botafogo Apesar da liderança na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Botafogo, Levir Culpi, afirmou hoje que o time ainda precisa demonstrar mais regularidade nos jogos para garantir a classificação à próxima fase da competição. "Sabíamos que enfrentaríamos um início turbulento. Agora, temos que buscar manter este bom futebol e nos manter entre os oito primeiros colocados", disse Levir. "Na fase seguinte, o nosso aproveitamento terá que ser de, no mínimo, 50%." Hoje, o treinador praticamente confirmou que o meia Almir deve permanecer entre os titulares mesmo com o retorno de Camacho, que cumpriu suspensão contra o Santa Cruz.