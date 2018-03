Levir quer reforço para ataque do Bota O técnico Levir Culpi quer um substituto para o atacante Fábio, que sofreu grave lesão no joelho direito e ficará fora de atividades pelo menos até o fim do ano. ?Perdemos uma peça importante e conversarei com a diretoria do clube para saber o que pode ser feito." Para compensar em parte o afastamento de Fábio, os atacantes Dill e Edvaldo, que desfalcaram a equipe nos últimos jogos, por causa de contusão, treinaram normalmente nesta terça-feira e estão escalados para enfrentar o Londrina, sábado, no Paraná, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Daniel, também recuperado de problema médico, é outro confirmado por Levir para a próxima partida.