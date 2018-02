Levir quer time para ser campeão Ao ser apresentado nesta quinta-feira como o treinador do Cruzeiro para a próxima temporada, o técnico Levir Culpi prometeu uma equipe competitiva com vistas a ganhar a Copa do Brasil e o Brasileirão de 2005. O treinador está discutindo com a diretoria a lista de reforços, mas ressaltou a importância de o clube contratar pelo menos dois jogadores de peso. "O time tem que ganhar uma cara, ganhar uma identidade e, para isso, precisamos de jogador de alta qualidade para reforçar essa equipe. Pelo menos dois outros jogadores. Queremos uma equipe competitiva porque a pressão em torno de resultados exige uma equipe competitiva", reforçou o técnico. Essa é a terceira vez que Culpi dirige o Cruzeiro. Nas duas anteriores (95/96 e 98/99), ele deu ao clube da Toca da Raposa os títulos de campeão da Copa do Brasil (96), da Recopa Sul-Americana (98), da Copa dos Campeões Mineiros (99) e da Copa Centro-Oeste (99). Também tem no curriculum dois campeonatos mineiros (96 e 98).