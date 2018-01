Levir reafirma respeito pelo Palmeiras Na semana do confronto mais esperado da Série B do campeonato Brasileiro, o jogo entre Palmeiras e Botafogo, o técnico do clube carioca, Levir Culpi, deixou claro o carinho e respeito pelo Alviverde, com o qual foi rebaixado para a Segunda Divisão ano passado. "Nunca sofri pressão da diretoria do clube e tampouco fui vaiado pela torcida do Palmeiras", disse Levir, lembrando da campanha da equipe paulista no Brasileiro de 2002. "Por duas vezes na vida decepcionei meu pai, torcedor do Palmeiras. Na primeira, quando conquistei a Copa do Brasil de 1996, pelo Cruzeiro, num jogo com o Palmeiras, no Parque Antártica; e na segunda, quando do rebaixamento." Levir contou que pesou a seu favor o fato de ter sido o quarto técnico do Palmeiras no Brasileiro do ano passado. "Quando cheguei, já havia uma situação de desespero." Pela tradição do Palmeiras, ele considera o clássico muito importante. Mas não credita ao confronto nenhum caráter decisivo ou de vingança. "São mais três pontos em disputa. Não devemos ficar exaltados com ótimos resultados nem decepcionados com adversidades", disse. O atacante Dill, poupado do treino desta segunda-feira, por causa de edema na coxa direita, pode desfacar o time no jogo de sábado, em São Paulo.