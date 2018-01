Levir receberá o São Caetano em ordem O São Caetano vai começar vida nova a partir de terça-feira com a chegada do técnico Levir Culpi, substituto de Estevam Soares. Ele vai encontrar, pelo menos, o time reabilitado, com 24 pontos, e com moral elevado para brigar pelas primeiras posições, como exige a sua diretoria. Tudo graças à vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, sábado, no Morumbi. O técnico interino, Dino Camargo, viveu seus momentos de glória. No domingo explicou que as mudanças feitas no time, em relação ao que empatou por 1 a 1 com o Paraná, foram tentativas de "ganhar motivação". Ele negou que tivesse tido interferência de dirigentes, mas surpreendeu com a escalação do meia Canindé, que não vinha nem ficando no banco, e também com o corte do atacante Márcio Mixirica, substituído por Luís Cláudio. Além disso, o time voltou a atuar no esquema 3-5-2. A sorte, pelo menos, esteve ao lado do interino, porque mesmo jogando mal, Canindé marcou um golaço determinando a vitória. Os jogadores vão treinar fisicamente na segunda-feira cedo, ficando no aguardo pela chegada do novo técnico.