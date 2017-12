Levir recusa proposta para sair do Bota O momento do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, apesar da derrota na última rodada, é tão bom que o técnico Levir Culpi recusou uma proposta para trabalhar em um clube da primeira divisão. Segundo o próprio treinador informou, dirigentes do Fortaleza o procuraram para que ele fosse comandar o time cearense. "É uma satisfação e me sinto orgulhoso. O Fortaleza tem uma estrutura muito boa. Só que a minha carreira foi sempre marcada por não deixar trabalhos pela metade", disse Levir. "Já fiquei um ano em vários clubes. No Cruzeiro fiquei três." De acordo com Levir, o único jeito de sair do Botafogo seria se recebesse uma proposta da Europa.