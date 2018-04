Levir reprova desempenho do Flu em derrota: 'Erramos mais do que o normal'

Após ver o Fluminense ser derrotado pelo Atlético Paranaense por 1 a 0, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, o técnico Levir Culpi não escondeu a decepção com o desempenho de sua equipe, que com o resultado estacionou nos 21 pontos e caiu para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro.

"Não gostei do resultado e nem do rendimento. O jogo poderia ter sido 0 a 0, pois não aconteceu praticamente nada. A atuação foi abaixo do que esperávamos. Muitos números de passes errados. Talvez o gramado de grama sintética. É fácil de jogar. É claro que o passes exige que vá no pé. Erramos mais do que o normal. Mas, enfim, não merecíamos outro resultado", reconheceu o treinador, em entrevista coletiva.

Levir ainda destacou que o Atlético Paranaense foi premiado pelo bom desempenho da sua defesa, que anulou as investidas ofensivas da equipe carioca no duelo que levou o time rubro-negro à quinta posição da competição nacional, com 27 pontos, a um passo do G4 da tabela. "Acertamos algumas coisas, mas a defesa do Atlético-PR foi firme. Por isso o resultado foi merecido. Poderíamos ter feito um jogo melhor, não dá pra se queixar do resultado", admitiu.

Em momento ruim, o Fluminense agora terá pela frente dois jogos em casa para se recuperar no Brasileirão. O primeiro deles será no próximo domingo, às 11 horas, contra a Ponte Preta, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Em seguida, no dia 3 de agosto, a equipe recebe o Figueirense, às 21 horas, em local a definir.