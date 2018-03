Levir saca Valdo, Camacho e João Carlos Após acertar sua permanência no comando do Botafogo, o técnico Levir Culpi resolveu substituir pelo menos três jogadores para a partida de domingo, contra o Santos, às 18 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os meias Valdo e Camacho e o zagueiro João Carlos foram barrados. Entram em seus lugares, respectivamente, Têti, Carlos Alberto e Gustavo. O lateral-direito Ruy, machucado, desfalcará a equipe. Recuperado de contusão, o atacante Almir formará com Luizão o ataque da equipe carioca. Para o atleta, o Botafogo tem de vencer para afastar de vez a crise. "Enfrentaremos um adversário difícil, mas nosso time pode ganhar e eu conseguir uma vaga de titular", disse. No coletivo realizado nesta sexta-feira à tarde, os titulares venceram os reservas por 6 a 1. Na lateral-esquerda, Levir Culpi escalou Jorginho Paulista na primeira etapa, mas não gostou de sua atuação. No segundo tempo, o treinador optou por Daniel em seu lugar.