Levir surpreende e escala Almir no Bota Com poucas chances de recuperar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro nesta rodada, o Botafogo quer vencer o Paulista, às 16h, em Caio Martins, para, ao menos, evitar que o Palmeiras se distancie na tabela. Caso a equipe paulista seja derrotada, o Alvinegro só volta à liderança com uma vitória que elimine a diferença de quatro gols no saldo. O Palmeiras está três pontos à frente do Botafogo. No treino de hoje, o técnico Levir Culpi acabou surpreendendo na escalação da equipe. Ele montou o meio-de-campo com os volantes Fernando e Túlio e com os armadores Camacho e Almir. Ao longo da semana, Têti havia atuado entre os titulares enquanto Almir ficava como opção no banco de reservas. ?Não estava esperando. Surpresa não foi porque o Levir ainda ia anunciar o time?, afirmou Almir. O jogador destacou que o treinador sabe o que é melhor para o Botafogo. ?Independente de quem for atuar, o que importa é obtermos a vitória.? O veterano Valdo será poupado. Para Almir, o fato de enfrentar o Paulista só lhe trás boas recordações. No ano passado, o Botafogo goleou o adversário, por 5 a 1, no Torneio Rio-São Paulo. ?Não fiz gol, mas a equipe estava numa fase excelente. Foi uma bonita festa em Caio Martins e espero que isso se repita?, disse.