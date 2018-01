Levir tem aproveitamento ruim no ABC Os números também jogam contra o técnico Levir Culpi no São Caetano. Se a má campanha dentro do Campeonato Brasileiro não pode ser creditada totalmente a ele, pelo menos nas contas o técnico fica devendo em relação aso seus antecessores. Levir tem o pior aproveitamento no clube, com 33%, antes do jogo contra o Fortaleza, na quarta-feira, no Ceará. Dos 24 pontos disputados, o técnico somou apenas oito. A campanha é inferior a de Estevam Soares (56,66%) e Zetti (51,11%). Estes números negativos deixaram o São Caetano na 14.ª posição, com apenas 32 pontos, além de colocar a cabeça do técnico em risco. No estádio Castelão, o técnico não terá o volante Júlio César, suspenso por dois jogos pelo STJD devido à sua expulsão diante do Cruzeiro. Em contrapartida, o atacante Edílson e o meia Lúcio Flávio voltarão ao time, após cumprirem suspensão.