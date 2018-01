Levir tem duas dúvidas no Botafogo O técnico Levir Culpi tem duas dúvidas para escalar a equipe do Botafogo que enfrenta o Gama, sábado, em Brasília, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ainda não decidiu se escalará Camacho ou Têti no meio-de-campo. E, na lateral-direita, Márcio Gomes e Eliseu disputam a posição. Nesta quinta-feira, o presidente Bebeto de Freitas descartou a possibilidade de o time atuar no Maracanã durante a segunda fase do Brasileiro. De acordo com o dirigente, a intenção é a de manter o mando de jogos no estádio Caio Martins.