Levir tem dúvida na lateral do Botafogo O técnico Levir Culpi ainda não decidiu quem será o substituto do lateral-direito Márcio Gomes, que está fora da estréia do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, em Goiás. Ele está com uma contusão no púbis. O desempenho de Rodrigo Fernandes, o substituto imediato, não vem agradando ao treinador do clube. Durante o treinamento desta quinta-feira, Levir testou o meia Túlio na lateral-direita. De acordo com o treinador, a intenção foi a de ter mais uma opção na hora de tomar sua decisão.