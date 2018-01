Levir tem uma dúvida no Cruzeiro O Cruzeiro tenta a sua segunda vitória no Campeonato Mineiro, neste sábado, diante do Villa Nova, às 16 horas, em Nova Lima. O técnico Levir Culpi ainda não definiu quem será o substituto do meia Adriano, que cumpre suspensão pela expulsão na partida de estréia - 2 a 0 no Democrata. As opções de Levir para a vaga de Adriano são Sandro ou Marabá. O treinador, porém, não descarta a possibilidade de deslocar Athirson para o meio-de-campo e promover a entrada de Patrick na lateral-esquerda. "Com as dimensões reduzidas do gramado, a partida tende a ser mais truncada e as jogadas de bola parada, mais perigosas, o que acentua a dificuldade. No entanto, o Cruzeiro precisa se impor e buscar a vitória", afirmou Levir Culpi.