Levir tenta conter euforia do Botafogo O técnico Levir Culpi reconhece que o Botafogo está vivendo uma boa fase, mas quer conter a euforia para evitar problemas nos próximos jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tenta a terceira vitória consecutiva na competição, sábado, contra o Sport, e o treinador quer seriedade por parte dos jogadores. "Estamos longe do nosso objetivo. Todos no elenco têm que ter consciência de que ainda temos muito a percorrer", afirmou Levir. Ele, porém, não poderá contar com a dupla de atacantes titular na partida contra o Sport. Dill e Edvaldo sentem dores musculares e foram vetados pelos médicos. Fábio e Leandrão devem ser os substitutos. Estádio - Nesta quinta-feira, o Departamento Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Municipal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, como o local do jogo entre Botafogo e América-MG, no próximo dia 19. O Alvinegro perdeu o mando de campo por causa de um torcedor que lançou um foguete no gramado, na partida entre o time carioca e o Remo. O artefato teria acertado o goleiro da equipe paraense. Como o regulamento da Série B prevê que o estádio escolhido precisa estar a 150 quilômetros do Caio Martins, o Departamento Técnico da CBF não pôde atender ao pedido da diretoria do Botafogo para que o jogo fosse realizado no Maracanã.