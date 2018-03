Levir testa atacante em Caio Martins O técnico do Botafogo, Levir Culpi, comandou nesta quinta-feira um jogo-treino entre os titulares e os juniores, no Caio Martins. O time principal goleou por 7 a 0, com destaque para o atacante Edvaldo, que marcou quatro. O jogador, porém, deve ficar no banco de reservas na partida de sábado contra a Portuguesa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. "Estou numa grande equipe e vim para fazer gols. Espero que eles saiam no jogo com a Portuguesa", disse Edvaldo, que frisou ainda estar um pouco fora de forma, mas que, em breve, dará muitas alegrias aos torcedores. Levir espera que o Botafogo finalmente realize uma boa atuação em Caio Martins.