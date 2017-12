Levir testa mudança no Botafogo O técnico Levir Culpi optou por testar o lateral-esquerdo Jorginho Paulista na lateral-direita do Botafogo, durante os treinamentos desta terça-feira no Caio Martins. A intenção dele é escalar o novo reforço do clube e ainda aproveitar o lateral-esquerdo Daniel, recuperado de contusão, para o jogo contra o Marília, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jorginho Paulista disse não estar acostumado com a posição, já que só atuou uma única vez na lateral-direita, quando era jogador do Cruzeiro. "Tenho facilidade em driblar com a perna direita, o problema são os cruzamentos", contou. Já Daniel, recuperado de uma contratura muscular na coxa direita, afirmou estar "pronto" para voltar à equipe e também se colocou à disposição de Levir para ser improvisado em outra posição. "Minha posição original é no meio-campo, mas consegui me adaptar bem na lateral. Estou aqui para ajudar o grupo", disse o jogador.