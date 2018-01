Levir testa novo ataque do Botafogo Sem poder contar com os atacantes Dill e Leandrão, suspensos, o técnico Levir Culpi testou uma nova dupla de ataque para o Botafogo: Edvaldo ao lado do jovem Hugo, de 17 anos. Apesar disso, o treinador disse que ainda é cedo para uma definição. O meia Almir pode ser improvisado na frente. Na lateral-direita, Elizeu e Márcio Gomes disputam a vaga. O primeiro foi titular na vitória sobre o Paulista, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e leva uma certa vantagem. Na lateral-esquerda, como Jorginho Paulista vai cumprir suspensão, Daniel será escalado. Ele, que era o dono da posição até a contratação do companheiro, quer provar que não merece o banco de reservas.