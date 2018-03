Levir tira Botafogo da briga pelo título O Botafogo estréia nesta quarta-feira no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás, às 16 horas, no Caio Martins, certo de que não irá longe na competição. O técnico Levir Culpi fez na terça algumas declarações capazes de desestimular jogadores e torcida. De acordo com o treinador, o time não vai ter condições de disputar o título, dando a entender que o motivo é o fato de o Botafogo possuir um elenco inferior. Para Levir, o clube poderá, no máximo, aspirar uma vaga a alguma competição internacional. "Queremos é atingir uma vaga para uma Copa internacional", revelou o técnico do Botafogo, se referindo às vagas para a Copa Sul-Americana e Copa Libertadores da América, distribuídas aos melhores colocados do Brasileiro. "As pessoas têm que perder a neurose de cobrar do Botafogo o que ele não pode dar." Levir aproveitou para fazer um balanço positivo de sua estada no clube. Lembrou que, ao chegar ao Botafogo, enfrentou problemas como a falta de luz e de campo para treinos. Para o treinador, as pessoas que conhecem os problemas botafoguenses estão "felizes". Para a estréia, o principal problema de Levir está no ataque. Com Alex Alves contundido, o treinador escalou Hugo. A outra vaga está sendo disputada por Luizão ou Delani. Contratado como o principal reforço da equipe para o Brasileiro, Luizão ainda não está em sua melhor forma física e, por isso, pode ser poupado. Já o volante Túlio é um dos trunfos do Botafogo para uma boa estréia, já que atuou no Goiás. Ele destacou que seu ex-clube possui um elenco de qualidade e será necessário ter uma atenção redobrada durante o confronto. "Joguei no Goiás e sei do profissionalismo e da estrutura que existe no clube. Eles sempre montam times fortes que incomodam muito", afirmou Túlio. "Além disso, o elenco conta com jogadores experientes, como o Josué, que foi meu companheiro e é um grande atleta."