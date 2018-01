Levir vai fazer mudanças no Botafogo O presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, continua aguardando uma posição da polícia do Pará bem como da direção do Hotel Vila Rica, onde a delegação alvinegra ficou hospedada quando enfrentou o Remo, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os jogadores foram vítimas de um furto e lesados em cerca de R$ 7 mil. Com relação ao time, o técnico Levir Culpi admitiu nesta segunda-feira que deve realizar modificações para a partida contra o Remo, sábado. O treinador pode promover a entrada do lateral-esquerdo Daniel no lugar de Jorginho Paulista e improvisar o meia Almir no ataque.