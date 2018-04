Levir vê Nilmar 'quase pronto' e indica que estreia pelo Santos está próxima

A estreia de Nilmar pelo Santos está cada vez mais próxima. Anunciado como reforço no início de julho, o atacante vem treinando ao lado dos companheiros e deve ser aproveitado em um dos próximos compromissos da equipe, como indicou o técnico Levir Culpi em entrevista coletiva após o empate por 0 a 0 com o Fluminense, na última segunda-feira, no Pacaembu.

"O Nilmar está quase pronto, já participou de coletivos. Ele está quase liberado para jogos, sendo que o jogo é uma situação completamente diferente do treinamento. Estamos tomando um cuidado um pouquinho maior do que o necessário para não queimar o filme dele. Mas ele em forma certamente será um jogador muito importante", afirmou o treinador santista.

Nilmar não disputa uma partida oficial desde maio de 2016, quando estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, por causa da longa inatividade e também do seu histórico de lesões, a comissão técnica do Santos adotou cuidados especiais no processo para condicionar fisicamente o atacante.

Agora, porém, Nilmar já treina normalmente ao lado dos seus companheiros e aguarda para ser relacionado pela primeira vez por Levir, o que poderá ocorrer para o duelo do próximo domingo, quando o Santos vai visitar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A estreia de Nilmar pode vir em boa hora para o Santos. Afinal, nas duas últimas rodadas, o time não marcou gols, diante de Avaí e Fluminense. Além disso, seria mais uma opção para o comando do ataque, ainda mais que Ricardo Oliveira faz uma temporada apagada.