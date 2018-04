Levir viu progressos no Atlético-MG Apesar das vaias e de ter sido xingado de "burro" pela torcida no empate por 2 a 2 com o Atlético-PR, quarta-feira, no Independência, em Belo Horizonte, o técnico do Atlético-MG, Levir Culpi, disse estar convicto na melhoria de produção da equipe, nos próximos jogos. Com o resultado, obtido pelos paranaenses com um homem a menos em campo e depois que os mineiros venciam por 2 a 0, o Atlético Mineiro, que chegou às semifinais do Brasileiro de 2001, continua sem vencer este ano. "Foi um placar péssimo e não fujo da minha responsabilidade por isso", disse Levir, que viu os adversários empatarem após fazer duas substituições consideradas desastrosas pelos torcedores. "Mas estamos fazendo um trabalho sério e a tendência é que as vitórias voltem rapidamente", acrescentou. O próximo jogo dos mineiros, também pela Copa Sul-Minas, será domingo, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Marques, que está com a seleção brasileira em Goiás, deve retornar ao ataque da equipe no fim de semana.